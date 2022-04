Gilles STADLER

Au service du transport routier pendant près de 25 Ans.Ma dernière société ayant fermé ses portes,j'étais déterminé à connaitre de nouveaux horizons. Après quelques semaines de stage dans le domaine de l'immobilier et l'informatique, je me suis installé AGENT MANDATAIRE IMMOBILIER. Partenaire du réseau IMMO CONSEIL FINANCE: Depuis le 02 avril 2007. Mon Secteur d'activité est la REGION du LANGUEDOC plus particulièrement le département de: L'HERAULT.

Synergie d’un réseau de professionnels de l’immobilier, concept novateur

Compétence, sérieux, sens des relations et de la négociation, réactivité et disponibilité sont mes principales valeurs.

MA REGION:

Grâce au nouvel axe autoroutier A75 et sa proximité de MONTPELLIER (25mn) les plages méditéranéenne à 30 mn, à 1h des premières stations de ski. La région du LODEVOIS en pleine expansion économique,offre une terre de découvetes, de richesse touristiques, atisanales et industrielles.



Mes compétences :

Achat

Conseil

Conseil Vente

Finance

Immobilier

Loisirs

Nature

Prospection

Vente