Gilles STEFANI

La Société Unipersonnelle A Responsabilité Limité ENFIN PROPRE au capital de 5 000 000 FCFA, dont le siège social est situé à Dakar Sénégal liberté 6 angle Sacré cœur 3 lot 4 – BP 10320 répond à tous vos besoins en Nettoyage, Hygiène et Propreté.







En effet, fort d’une expérience de 12 ans en milieu hospitalier en France, les créateurs d’ENFIN PROPRE ont choisi après une étude de marché approfondie sur Dakar, de développer un service de haute qualité, à fort rendement, tout en restant économique pour ses clients.







Pour ce faire, les techniciens ont tous suivi une formation poussée en nettoyage selon les normes et certificats français (CAP), ils ont également suivi une formation sur les Bonnes Pratiques de Satisfaction Clients (BPS). De plus le matériel importé par ENFIN PROPRE est réellement le plus performant, il permet un gain de temps et un travail beaucoup plus efficace chez les clients. Les produits utilisés répondent aux normes et standards Européens, ils agissent vite et donnent un rendu visible immédiatement. Enfin une gestion économique rigoureuse à été mise en place, des frais de fonctionnement, d’administrations ont été réduits au maximum pour rester très compétitif sur le marché du nettoiement.



La démarche enfin propre répond également à un besoin vital pour notre planète. En effet vous pourrez constater que notre matériel optimise la gestion de l’énergie,



Je vous invite donc à découvrir ce qui suit afin de bien comprendre notre démarche qualité pour que votre environnement soit encore plus propre.





