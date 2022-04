Gilles SURLAIVE

Management de projets IT

- Approche technique, réglementaire et marketing des réseaux publics et privés de télécommunications

- Réseaux d’infrastructure (LAN, MAN, WAN) et technologies alternatives (satellite, WiFi, Wimax, CPL)

- Équipements de télécommunications et réseaux



Gestion d'équipes (10 personnes)

- Recrutement

- Gestion de carrière

- Gestion d'activité



Gestion de centres de profit (CA annuel > 1M€)

- Avant-vente

- Gestion de compte

- Facturation, calcul de marge



Anglais courant (First Certificate in English of the University of Cambridge)

Allemand lu, écrit, parlé

Notions en Japonais et Espagnol



Mes compétences :

Conseil

Directeur de projet

Réseaux

Management

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Gestion de projet

AMOA

Télécommunications