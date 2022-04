Gilles TARGAT

Photographe professionnel

Né le 17 août 1967 à Deauville (14)

Affilié à l’Agessa : N°40429

www.gillestargat.com

sociétaire de la SAIF

Spécialités : patrimoine, architecture, paysage tourisme, vie maritime, art de vivre, industrie

Régions de prédilection : Normandie, Paris et Bretagne

Photothèque numérisée d’environ 120 000 visuels

Production de reportages France entière et étranger



Récentes expositions (personnelles et collectives) :

30 avril au 4 mai 2015 : Grand marché d’art contemporain de Paris Bastille 75004 Paris

7 février 2014 : Galerie Artitude, village Suisse 75015 Paris

décembre 2014 : Village des artisans d’art, Marché de Noël, Champs Elysées 75008 Paris

décembre 2014 : Galerie BogArt à Bruxelles (expo collective)

octobre 2014 : art et business, espace Cardin, Paris 8e (expo collective)

salon d’Art Majeur de Bois l’Epicier 78550 Maulette (expo collective)

septembre à novembre 2014 : Centre de création Franco chinois, Aulnay-sous-Bois (expo collective)

Novembre 2014 : Station_ne_ment, exposition personnelle à la MPAA Broussais, 100 rue Didot

75014 PARIS

Juillet / août 2014 : Un port sur le fleuve : exposition personnelle en plein air sur les quais de Seine à Villequier et Caudebec en Caux (Seine-Maritime)

Juin 2014 : Salon de la photographie contemporaine, place saint Sulpice, 75006 PARIS





Ouvrages publiés

• Une journée à paris, textes de Corinne Targat, éditions ouest France

• Paris, la forme d'une vile, textes de Michael Darin, éditions Parigramme

• Atlas de Paris au temps de Napoléon textes de Chantal Prévôt et Irène Delage, éditions Parigramme

• passages couverts parisiens, textes de JC Delorme et AM Dubois, éditions Parigramme

•Paris au 18e siècle, textes de Nicolas Courtin, éditions Parigramme

•Montparnasse, les lieux de légende avec Olivier Renault, éditions Parigramme

• Paris romantique, la capitale des enfants du siècle Texte de Thierry Cazaux, Parigramme

• Le guide de Paris branché en métro, éditions du Chêne

• Paris dessus dessous, Tana éditions

• Paris et ses palais, éditions Atlas

• Le Marais, textes de Laurent Loiseau, éditions du Chêne

• Mes Adresses Déco, de Caroline Munoz, éditions du chêne

• Patchworks parisiens, petites leçons d'urbanisme ordinaire, textes de Michael Darin, éditions parigramme

• Guide de Paris en métro, textes collectifs, éditions du Chêne

• Paris des femmes célèbres, textes de Victoria Man et Sybil Canac, éditions du Chêne

• Versailles, palais de rois Textes de Frédéric Martinez éditions du Chêne (mars 2010)

• Paris Sacré Textes de Corinne Targat éditions du Chêne (mars 2010)

• Les Coulisses de Versailles. Textes de Pascal Bonafoux éditions du Chêne

• Paris Art Nouveau. Textes de Janine Casavecchie, éditions du Chêne

• Les hôtels particuliers de Paris du moyen âge à la belle époque. Textes d’Alexandre Gady éditions Parigramme

• Paris art déco. Textes de Gilles Plum éditions Parigramme

• Les traversées de Paris. Textes d’Alain Rustenholz éditions Parigramme

• Paris 1001 photos. Textes de Corinne Targat éditions Solar

• La Vallée de la Seine. Editions Charles Corlet

• Normandie, terroir à secrets. Textes de Corinne Targat, les créations du Pélican

• Les cocktails Normands. Editions Charles Corlet

• Les Couleurs de la Manche. Textes de Corinne Targat, les créations du Pélican

• Le calvados, une histoire alambiquée Ouest France éditions

• Les couleurs du Calvados. Textes de Corinne Targat, les créations du Pélican

• Les couleurs de la Seine Maritime. Textes de Corinne Targat , les créations du Pélican

• Marchés de l’ouest, portraits de producteurs. Textes de Corinne Targat, le Lou du Lac éditeurs



Diverses participations dans de nombreux ouvrages : Guides verts Michelin, éditions Atlas, Parigramme, de Borée éditions, éditions Corps et Ame, Corlet éditions, éditions Tchou, Tana éditions, Dakota éditions, Bretagne, culture et découverte, Figaro Magazine, Détours en France, Géo, Historia, Le Point, CRT ile de France, …



Mes compétences :

Paris

Photoshop

Photographie

Panotour pro

Photo

Autopano Giga

Lightroom

Magazines

Télépilote de drone civil