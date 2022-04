Gilles THEODORE

Titulaire d'une licence en transport et logistique, j'ai travaillé les quatre dernières années en tant que responsable qualité, hygiène, sécurité et environnement dans les industries du recyclage et de l'agro-alimentaire.



Disponible immédiatement, je cherche à orienter ma carrière vers la logistique événementielle.

Bilingue anglais, parlant un espagnol courant et capable de travailler en italien, ma zone de recherche est Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud.



Mes compétences :

Logistique

Transport

Achats

Développement

Sport

Gestion budgétaire

Santé environnementale

Gestion des installations

Santé au travail

Hygiène

Sécurité au travail

Gestion de la production

Qualité