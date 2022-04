Gilles Théophile KOUAKOU

Responsable Production

IVOIRE INGÉNIERIE – Vridi



Mission :

1. Planifier, organiser et superviser la fabrication des pièces en veillant à I ‘utilisation optimale des ressources et en tenant compte des contraintes de qualité, de délai et de sécurité.



2. Piloter les équipes de production





Aout 2011 – Maintenant: Chef d’Usine

IVOIRE COTON – Usine Dianra



Mission : Assurer la gestion technique, financière, et administrative de l’unité de production et des activités annexes pour atteindre les objectifs de logistique, de production et de maintenance tant en qualité qu’en quantité.



Gestion administrative :



- Ordonner et ordonnancer par signature toutes les dépenses et recettes de l’usine

- Elaborer le budget de fonctionnement de l’usine et faire son suivi



Logistique :



- Veiller à une bonne gestion du carburant, du parc roulant et autres rebuts.

- Gérer et veiller au bon fonctionnement des équipements de production de logistique (Poids lourds, engins de manutention, Véhicule léger, conteneurs) et de maintenance mis à disposition.



Production :



- Assurer Le suivi de la fabrication (dans les délais, en quantité et qualité)



- Gérer les flux de matière première tout au long du processus



- Faire respecter les normes en matière d'hygiène et de sécurité



- Assurer la production selon les normes industrielles tant qualitatives que quantitative.



- Organiser et gérer quatre équipes de production fonctionnant par rotation par quart 24 heures sur 24.



Maintenance



- Réaliser une gestion amélioratrice et quotidienne des performances globales de la maintenance de l'outil de production (entretien préventif, planification des travaux, améliorations techniques, …)



- Mettre en place et Appliquer la TPM (Total Productive Maintenance)



- Optimiser les coûts de maintenance et de production, de la sécurité du personnel et du matériel.



- Veiller à une bonne gestion des stocks de pièces de rechange



Mes compétences :

Management

Informatique

Sécurité incendie