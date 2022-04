Gilles THIBAULT

Je suis commercial depuis de nombreuses années à l'export et de formation technique électronique et mécanique associée à une formation commerciale.

J'ai un solide retour d'expérience sur la vente à l'export pour avoir travaillé sur des projets d'investissement allant de 100 K€ à 1 M€ dans le BtoB.

Je suis ouvert à toutes propositions pour m’investir dans une société et y construire un projet ; avec des objectifs précis, un dynamisme d’entreprise constant, un travail d’équipe, des compétences et des produits techniques connus et reconnus.

J’apporterai une réelle valeur ajoutée en tant que Chargé d’affaires, technico-Commercial ou Responsable Export.

Aussi, n’hésitez pas à me contacter pour travailler ensemble sur ce projet.



Mes compétences :

Pratique de l’anglais et l’italien

Gestion d’affaires

Goût pour le travail avec une clientèle export

Obtenir la satisfaction du client

Maîtrise de la négociation

Maîtrise des outils bureautiques

Sens du service

Autonomie

Organisation