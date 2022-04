Gilles THOLLET

Issu d'une formation supérieure en génie chimique-génie des procédés, je travaille depuis maintenant plus de 10 ans dans la chimie.



Mon parcours professionnel m'a permis de connaître deux entreprises et donc deux activités chimiques différentes.



Ainsi, je maîtrise une grande partie des opérations unitaires qu'on peut retrouver dans de telles structures, depuis le traitement des matières premières jusqu'au traitement des rejets, telles que : broyage, réaction, distillation, absorption, filtration, neutralisation .....



Débutant comme chef d'équipe conditionnement - logistique, j'ai rapidement évolué vers la fonction de chef de quart de fabrication qui m'a permis de découvrir la fonction de manager.



A ce stade, je souhaite poursuivre ma progression et accéder, à moyen terme, à de nouvelles fonctions me permettant d'avoir une vue plus globale sur le fonctionnement d'une activité. En effet, diplômé également d'une formation supérieure en Qualité industrielle, je peux m'investir rapidement dans des fonctions transverses.







Mes compétences :

SAP