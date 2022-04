Gilles TRUQUET

Juriste de formation, j'ai complété mon cursus par un master en maîtrise d'ouvrage immobilière et en 2016 et 2017 par une formation préparant les care du secteur social et médico social . De mon parcours professionnel, 3 dominantes se dégagent : juridique, immobilière et sociale et médico sociale. Par ailleurs, j'ai acquis ou approfondi des compétences transversales , management de projet et d'équipe, gestion budgétaires



Mes compétences :

Promouvoir

Gérer

Conseiller

Étudier

écouter

Management

Immobilier

Urbanisme

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Gestion administrative