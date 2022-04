Gilles URRUTIA

Objet : Candidature pour un poste de Chargé d'affaires - Conducteur de travaux TP



Fort d'une expérience de trente-six ans; j'ai développé une capacité de manager du personnel pour réaliser différents chantiers. J'ai acquis la technicité des différents réseaux propre à notre métier: ERDF - aérien et souterrain, GRDF, Eclairage Public, Géni-Civil France Télécom et Vidéo, Eau Potable, que ce soit en domaine public ou privé, en effacement de réseaux ou en viabilisation de zones et de lotissements.



Le métier de chargé d'affaires m'a permis d'être en relation avec différents intervenants lors des réunions de chantiers : Agents ERDF ou GRDF, Personnels du Syndicat d'Electrification, Elus locaux, Lotisseurs et Géomètres.

Durant ces années, ma fonction a été de mettre en adéquation la satisfaction des clients et le résultat financier des opérations.



Mon expérience professionnelle me permet d'être rapidement opérationnel.



Mes compétences :

Autonomie

Multi-technicien

Relations Publiques

Relations clients

Rigueur

Management