Photographe d'art spécialisé dans les espaces urbains et industriels.

Plusieurs expositions notamment en Asie (Taiwan) à l'"Art Revolution Taipei".

Collaboration avec le monde industriel pour la mise en valeur d'outils de production.

Un style photographique qui consacre les jeux de volume, les symétries et les perspectives et qui trouve à s'exprimer opportunément dans des espaces autant privatifs que professionnels.

www.gilles-vanackere.com