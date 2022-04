Gilles VANDERPOOTEN

Expérience professionnelle :

- Dirigeant d'ONG (développement, communication, gestion d'équipes, projets, événements)

- Éditorialiste, journaliste (L'Express, Libération, Version Femina, Paris Match, Historia...)

- Chargé de responsabilité sociale et environnementale (RSE, secteur bancaire)

- Chargé de relations institutionnelles auprès de l'Union Européenne (économie sociale et solidaire)

- Consultant en développement durable (stratégie, communication, audit social et environnemental)



Auteur :

- I have a dream, un nouveau monde se dessine, Steinkis, 2013

- Stéphane Hessel, irrésistible optimiste, avec Christiane Hessel, l'Aube, 2013

- Engagez-vous! avec Stéphane Hessel, l'Aube (Comprometeos! en Espagne, Impegnatevi! en Italie, Engagiert euch! en Allemagne)

- J'ai fait un rêve, avec Guy Bedos, 2013

- Impression d'ailleurs, avec Philippe Starck, l'Aube, 2012

- L'entrepreneur et l'indigné, avec Philippe Hayat et Jeanne Dussueil, Ellipses, 2012

- Ce que je n'accepte pas, avec Danielle Mitterrand, l'Aube, 2012

- Unissons-nous ! Des révolutions arabes aux indignés, avec Youssef Seddik, l'Aube

- La vie est un chemin qui a du cœur, avec Jéromine Pasteur, l'Aube

- Partageons! L'utopie ou la guerre, avec Yves Paccalet, l'Aube

- Le Tour de France du développement durable, Alternatives, 2010



Responsable associatif :

- Reporters d'Espoirs

- Indibio, Institut pour la diversité biologique

- Tour de France du développement durable



Mes compétences :

Écologie

Conseil

Communication

Développement durable

Environnement

Evénementiel

Journalisme

Médias