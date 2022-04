Gilles VARINOT

Cabinet d'expertise comptable et commissariat aux comptes à taille humaine, situé à PARIS 3eme.



Au delà des missions classiques de tenue ou révision de comptabilité, nous assurons tous types de prestations, notamment:



* assistance et conseil à la création d'entreprise (notre cabinet est agréé dispositif NACRE);

* élaboration de Business Plan;

* conseils sur le choix du statut juridique, social et fiscal;

* tableaux de bord de gestion;

* conseil fiscal aux entreprises et aux personnes physiques;

* gestion sociale, établissement des paies ( y compris Cafés Hotels Restaurants et intermittents du spectacle)

* gestion des droits d'auteur (AGESSA, Maison des Artistes)

* formation intraentreprise.



Nous intervenons dans tous les secteurs économiques et plus particulièrement :



* associations, Comités d'Entreprises;

* audiovisuel-communication-art-culture.



Nos valeurs: disponibilité, réactivité, anticipation.



Nos collaborateurs parlent et travaillent en anglais, en espagnol et en mandarin.



We can work in English.



Hablamos español.







