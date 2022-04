Mon rôle est de développer les ventes de produits et de solutions d'éclairage, présentation des produits, conseil sur leur choix et leur mise en valeur.

Entretenir des relations de proximité avec les collectivités locales, administrations, prescripteurs locaux, installateurs nationaux et régionaux, dans le but de détecter et de suivre les projets d'éclairage publics.



Mes compétences :

Dynamique

Travail en équipe

Éclairage public

Gestion de la relation client