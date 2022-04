Directeur de Site au sein des sociétés SSP France et Elior France pendant 27 années ,

j’ai exercé différentes fonctions en tant que Responsable de Site dans les domaines de la restauration Traditionnel ,Cafétéria et VAE sur sites Aéroportuaires,Autoroutiers et Centre ville .



Mes compétences :

Hazard Analysis and Critical Control Point

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word