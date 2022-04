Gilles VERCAEMER

En créant Keymatch nous créons un nouveau métier : organisateur de Matchs. Un Match, c'est une problématique d'entreprise soumise à une promotion entière d'étudiants.



Le caractère innovant des Matchs et la fraicheur des idées générées sont les 2 points que nos Clients apprécient particulièrement.



Après 2 ans, nous avons des débuts très prometteurs avec des Clients et des écoles prestigieuses, ainsi que de nombreuses pistes de développement.



N'hésitez pas à me contacter pour échanger sur nos expériences de Matchs.



Pour en savoir plus : http://www.keymatch.fr



Mes compétences :

Brainstorming

diplomes

Direction générale

Entrepreneur

Génération Y

Recrutement

Relation ecole