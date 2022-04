Gilles VERDELHAN

Le 5 Juillet 2016 naissait la première Union Mutualiste de Groupe (UMG) rassemblant les mutuelles Adréa, Apréva et Eovi Mcd : depuis le Groupe AESIO a pris son envol et son organisation évolue.

AESIO, c'est plus de 3 millions de personnes protégées, plus de 40 000 entreprises adhérents, 360 agences, près de 4000 collaborateurs, 1,8 milliard de chiffre d'affaires pour 1,5 milliard d'euros de fonds propres et une marge de solvabilité 2 de 350%

Novembre 2016 voyait le regroupement au sein de la Direction du Développement de AESIO des forces de 4 Directions Marchés clés.

Novembre 2017, AESIO renforce sa Direction du développement avec un département Supports, que j'intègre avec la mission de Responsable de la Coordination Technique : nouvelle étape, nouveau challenge et toujours une motivation décuplée pour continuer la mise en route opérationnelle de cette 1ère UMG !



Mes compétences :

Protection sociale

Animation de réseau courtage

Pilotage de projets

COURTAGE

HOMME DE TERRAIN

PRAGMATIQUE

AUTONOMIE

Négociation commerciale

Assurances collectives

Grands comptes

N�gociation commerciale