Gilles VERNE

Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans le management de centres de profits, j’ai développé des compétences pointues dans des domaines variés tel que la gestion des hommes et des organisations liées aux opérations, au commerce et à l’administratif, ainsi que les différentes stratégies de réorganisation et de développement devant être déployées pour la remise à niveau financière, commerciale et opérationnelles de centres en difficultés.



J’ai étendu mon expérience sur des projets transverse nationaux et internationaux, allant de la conception d’outils de gestion, au pilotage et à l’accompagnement des équipes dans les changements de systèmes d’informations, qualité et administratif.



J’ai aussi piloté différents plans de relance commerciales, permettant ainsi à mes différentes agences de stabiliser et consolider ses portefeuilles clients tous en les enrichissant par l’apport de nouveaux clients.

Manager pragmatique et centré sur les objectifs, la lecture de mon parcours vous démontrera ma capacité à réaliser et coordonner les différentes missions confiées ainsi que l’adaptabilité qui en découle, faisant de mon profil un véritable atout pour le développement de votre entreprise.