Gilles VILMOUTH

Après une vingtaine d'année passées dans le monde de la distribution automobile (directeur commercial d'un groupe multi-marques à forte connotation allemande), j'ai envisagé ma seconde partie de carrière différente.

Pour cela, j'ai opéré un virage à 180°, repris mes études, passé et obtenu un BAC Pro électricité et créée mon entreprise.

VILMOUTH ELEC ou une certaine idée de l 'entreprenariat, appréhender le client de manière responsable et respectueuse, tenir la parole donnée, privilégier le bien fait et la qualité.