Gilles VINCENT DU LAURIER

Landwell & Associés (cabinet d’avocat du réseau PwC)

AVOCAT - Of Counsel - spécialisé en fiscalité internationale et prix de transfert



Gestion de projets internationaux auprès de Directions Générales de grands groupes afin de les assister dans la définition de leur stratégie fiscale mondiale (supply chain, planification fiscale, simulations financières et coordination des différents cabinets étrangers).



Gestion de l’équipe d’avocats et développement de l’activité commerciale du cabinet.



Création du Département de Prix de tranfert financier (FSTP leader pour la France)





Mes compétences :

Chargé d’enseignement à HEC et Nancy 2

Développement de séminaires avec Moody's

Rédaction d’articles - Option Finance

Membre American Chamber of Commerce in France