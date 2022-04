Gilles VISTOS

J’ai dirigé des dessinateurs pour la constitution de dossiers de fabrication.

Je suis amené à participer aux réunions d’avancements de projet et à representer mes clients sur le plan technique . J'effectue des déplacements en France et à l’étranger pour le suivi de fabrication et le montage de machines . J'ai également eu à superviser le chargement pour le transport de matériel.



Ayant le sens du contact humain et de la communication, mes activités extérieures m'ont amené à être moniteur de plongée et professeur de danse.



Mes compétences :

Dessin industriel

Projeteur

Gestion de projet

Catia v5

TopSolid

Mécanique

Manutention

AutoCAD