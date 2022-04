Gilles VODOUHE

Je souhaite mettre au service du Développement Durable : Ma double Culture Scientifique.



Fort de 7 années d’expérience dans la Recherche : J’intègre dans mon travail les Sciences de la Nature et les Sciences Humaines et Sociales.



C’est ainsi, que j’ai développé, et que j’ai pu renforcer une vision et une application des Sciences dans l’Économie, l'Environnement et le Social.



Je me porte à votre disposition afin de prendre en charge vos missions et études, mener vos diagnostics, vous apporter des préconisations et des recommandations dans le domaine du Développement Durable.





Mes compétences :

Gestion de projet

Démocratie participative

Capability approach

Politique de la ville

Capabilités

Mode d'habiter

Urbanisme durable

Projet de rénovation urbaine

Consommation durable

Agriculture biologique

Economie sociale et solidaire