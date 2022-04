Gilles WALDISPUHL

1990-2000: EXTRA RESTAURATION de Marseille à Monaco. Serveur, Barman, Chef de rang, Maître d'hôtel, Cuisinier.

Restaurant, Palace, Hôtel, Traiteur, Maison de retraite, Evénementiel, Chef d'Etat.



2000-2004: L'ANTISTRESS (restaurant) Antibes. Cogérant: Gestion des des achats, 100 couverts jour, caisse , accueil clientèle.





2005-2009: LE CALIFORNIE(brasserie) Cannes. Gérant: Gestion des achats et dépenses, management 2 employés, 50 couverts jour, évènementiel, comptabilité.





2010 : MEDICA CLAIREFONTAINE (maison de retraite médicalisée***) Le Cannet Responsable d'hébergement: Planning et Management 22 femmes de chambres, Vérification et suivie des chambres, écoute et recommandations clientèle, approvisionnement et commande des produits d'entretiens, gestion enveloppe budgétaire.



- SHERPAS (collectivité) Grasse. Chef Gérant: cuisinant 50 couverts jour, gestion de l'enveloppe budgétaire, application normes HACCP.



2011: Certificat de compétence "assistant de direction hôtellerie/ tourisme/ restauration 2011



Mes compétences :

Assistant de direction

Bac +2

Commercialisation

Contrôle des coûts

Formation

FORMATION HACCP

HACCP

maitrise excel

Management

Management participatif

Microsoft Excel word

Mobile