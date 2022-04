Gilles WEINZAEPFLEN

Poète, musicien et réalisateur, j'ai réalisé deux films documentaires, 6 albums sous le pseudonyme Toog et publié deux livres à ce jour.



«Prélude au sommeil» (52 minutes, 2009), portrait du compositeur et pionnier français du son électronique Jean-Jacques Perrey. Présentation sur Arte (émission Tracks). Diffusion Servus TV (Autriche) et Lyon TV (France). Sélectionné au Festival LUFF (Lausanne, Suisse), Filmer la musique (Paris), Oscillations (Belfast), Sensoria (Sheffield), Cork Film Festival (Irlande), CIMM (Chicago). Produit par Les Films d'un Jour (Paris) et Lyon TV, avec le soutien du CNC, de la Sacem et de l'Agence Culturelle d'Alsace.



«La Poésie s'appelle reviens» (56 minutes, 2011), documentaire sur la poésie contemporaine en France. Sélectionné au festival International du Film sur l'Art (FIFA, Montréal, Canada, 2012); festival de Lasalle (Cévennes); festival Bipval (Paris); projection I.M.E.C. (Institut Mémoire de l'édition contemporaine, Caen), La Réunion (La Lanterne Magique), Amiens (La Briquetterie). Produit par Les Films d'un Jour (Paris) et Lyon TV, avec le soutien du CNC et de la PROCIREP-ANGOA.