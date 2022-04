Gilles WERNER

Professionnel du bâtiment, avec 13 ans d'expérience dans le commerce dont

4 ans dans l'habitat, j'allie compétences techniques et aisance relationnelle. L'un de mes centres intérêts est la rénovation du bâtiment.



Ma réflexion positive dévoile ma déviation professionnelle qui est en équilibre de mon curriculum vitae et mon souhait, de la commercialisation des matériaux.



Ainsi, je pense pouvoir apporter à vos clients, conseils techniques personnalisés, disponibilité et expertise.

En parallèle, je sais parfaitement appréhender des objectifs commerciaux, de façon individuelle, en accord avec l'équipe.



Dynamique, motivé, enthousiaste, doté d'aisance commerciale et de technique dans divers domaines, je suis aussi flexible dans mon mode de fonctionnement.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Dynamic Data Exchange