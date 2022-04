Gilles ZANETTI

Parcours autodidacte, après un bac philo , études dans un lep , avec un CAP de serrurier ferronnier, débutant comme manœuvre et aujourd’hui 42 ans de pratique, concernant la pose de façades mur rideaux alu, châssis alu. En ce moment consultant pour une des plus grande entreprise de menuiserie aluminium, bois , charpente métallique, menuiserie acier et inox , du Maroc. Ayant terminer ma mission de service, je suis actuellement disponible pour autres missions .Je propose aussi mon expérience en expertises sur des chantiers menuiseries aluminium, mur rideaux, pour les mal façons, non respect des normes etc etc



Mes compétences :

Consultant

Conduite de travaux