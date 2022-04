Gillian BIESER

Actuellement en Terminale et souhaitant ayant suivi les démarches afin d'entre à l'IUT de Montesquieu en DUT GLT (gestion logistique transport), et souhaitant poursuivre ces études en alternance, je suis donc à la recherche d'une entreprise. Etant dynamique ,responsable et organisée et considérant l'alternance comme le meilleur moyen d'entrer dans la vie active et être confrontée au milieu professionnel, je suis alors prête a envoyer CV et lettre de motivation ainsi que de me rendre aux entretiens dès à présent.



Mes compétences :

Dynamisme

Relationnel

Autonomie

Traitement de texte

Adaptation

Esprit d'équipe

Gestion de projet

Organisation