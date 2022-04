Gilliane NEVEU

Dotée d’une curiosité naturelle pour l’innovation, et après plus de 20 ans dans la promotion immobilière, j’ai acquis une véritable expertise du suivi financier de projets : budgets, forecast, reforecast, contrôle de gestion, analyse des marges futures, prévisions de trésorerie et résultats, montage et présentation de dossiers de financement, … La vie des projets est devenue ma culture, leur diversité est ce qui me motive.



Attirée par l’informatique et avec une aisance naturelle dans la manipulation des procédures, mon rôle consiste également à veiller à l’optimisation des process du service financier, à mettre en œuvre toute solution permettant d’améliorer le quotidien des collaborateurs : du simple tableau croisé dynamique à la mise en place d’outils tels qu’un ERP ou un système de flux EBICS. Mettre en place de nouveaux outils est pour moi une véritable source de satisfaction, et je suis de fait totalement dans le sens de l’évolution digitale des organisations.



Manager du service comptable, j’ai à cœur de faire avancer l’équipe : former, transmettre, faire prendre conscience à chacun son rôle dans l’ensemble et faire découvrir de nouvelles perspectives tout en accompagnant sur le terrain me semblent être des éléments indispensables du bien-être des collaborateurs. Le respect des autres est pour moi une valeur essentielle, et une équipe soudée est un élément incontournable face aux contraintes d’un service financier. Ma devise : tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.



Enfin, ayant toujours soif d'apprendre, j’aimerais apporter mes compétences et mon expérience à un secteur valorisant prioritairement l’humain ou la planète et fonctionnant par projets différenciés (santé, éducation, recherche médicale, recherche agronomique ou scientifique, projets environnementaux, économie « verte », industrie cinématographique, voire même automobile dans le cadre de la R / D)



Je suis à l'écoute de toute opportunité.



Mes compétences :

• Plannification

• Relations banques

• Management

• Mises en œuvre ERP

• Directeurs financiers

• Comptabilité analytique

• Montages de financements

• Comptes annuels

• Forecast

• Procédures informatiques

• Contrats à long terme

• Change Management

• Rédaction juridique

• Arrêtés de comptes

• Photographie en lumières extrèmes

• Crédit-bail commercial

• Bilans

• Audit

• Consolidation comptable

• Déploiement de logiciel

• Marchés privés

• Avancement / Achèvement

• Gestion d’équipe

• Contrôle de gestion

• Comptabilité

• Reforecast

• Tableaux croisés dynamiques

• Administration de la paie

• Reporting financier

• Anglais

• Marchés de travaux

• Liasses fiscales

• Maîtrise d'oeuvre / Maîtrise d'ouvrage

• Gestion RH

• Microsoft Excel

• Relations CAC

• Gestion de projet

• Juridique sociétés

• Traitement numérique de l'image