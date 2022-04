Gillk PHOTOGRAPHY

Photographe des stars accrédité du Festival International du Film de Cannes, et des NRJ Music Awards, Gilles KYRiACOS est également découvreur de talents pour des agences de mannequins en france et à l'étranger. Photographe officiel des "Thirty seconds to Mars" le groupe de Jared Leto lors de leur venue sur la Côte d’Azur, organisateur de la tournée française du guitariste du groupe "Gun ‘n’ roses". Réalisateur de film vidéo pour film publicitaire

Précédemment installé à Paris, Gilles s’est vu intégrer la direction d’une agence de mannequins, avenue des Champs Elysées et a été producteur d’un label Pop Rock.

Directeur de casting et photographe officiel du comité "PHOTO MODEL’s FRANCE", il a également travaillé à la supervision du Comité "Miss France et Mister France"

Tous les plus grands sont passés devant son objectif : Arnold Shwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis, Jason Statam, Leonardo di Caprio, Jared Leto, Steven Spielberg, Tim Burton, Eva Longoria, Brad Pitt, Jackie Chan, Robert de Niro, Marion Cotillard, Nicole Kidman, Robert Pattison, Alexandra Lamy, Juliette Binoche, Ayem, Doutzel Kroes, Karlie Klos, Noami Watts, Tomer Sisley, Michèle Rodriguez, Charlize Theron, Sean Penn, Iness de la Fressange, Woody Allen, Vincent Cassel, Paris Hilton, Cate Blanchett, Joss Brolin, Emily Blunt, Faye Dunaway, Black Lively, Kristen Stewart, Julia Roberts, Mel Gibson, Vanessa Paradis, Mila Jovovich et tant d’autres....



