Gillouaye SAS

Située à Guichen, au sud de Rennes, la société Gillouaye est une structure familiale à taille humaine d’un effectif actuel de près de 60 salariés.

Spécialiste en Constructions métalliques industrielles, et plus particulièrement dans la conception de silos à céréales, depuis plus de 50 ans, notre bureau d'études intégré, notre organisation en place et notre outil de production, en adéquation avec les technologies actuelles, nous permettent de répondre à toutes les demandes en chaudronnerie, serrurerie, métallerie et structures supports.

Notre entreprise réalise des chantiers sur l’ensemble du territoire français et les pays limitrophes tels que la Belgique et l’Allemagne. Quelques silos sont également implantés à travers le monde (Ile de la Réunion, Mauritanie, Madagascar,...)



