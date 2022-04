Gils CROCHET

Après avoir été 4 ans graphiste indépendant, puis 6 ans graphiste concepteur dans une structure de 6 personnes, j’ai rejoint l’agence Euro RSCG en 1995 où j’ai occupé le poste de graphiste concepteur puis de directeur artistique jusqu‘en septembre 2012.

AUJOURD'HUI, fondateur de Gilles&Gils, je suis Graphiste et Directeur Artistique Freelance, consultant pour des agences et des annonceurs.

Dans les domaines du design graphique et de la création visuelle, j'interviens dans différents champs de la communication : Recherche de concept publicitaire, • Identité visuelle : logo • Edition : brochure, plaquette... • Média : affichage, annonce presse • Design web • Scénario de film • Packaging • Stand...

http://gilles-gils.com



