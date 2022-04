Gimeno MARIO

Je suis le président de la société Catalunya Sénégal, nous sommes dédiés au commerce international entre l'Espagne et les pays d'Afrique occidentale.



Nous exportons toutes sortes de marchandises, spécialisée dans les carreaux de céramique. A Guinée Bissau expédier des 4/5 conteneurs pleins chaque mois.

Nous faisons aussi des groupages effets personnels destinés à Dakar et Bissau.



Je vis entre Barcelone et Tambacounda, où est mon famille et mon maison.

http://catalunyasenegal.wix.com/home

catalunyasenegal@my.com