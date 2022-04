Gina AGNIMAN

Je me nomme Gina TOUALY, je suis née le 26 juin 1972 à Abidjan, je suis mariée et mère de deux fillettes.



Titulaire d'un Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en Gestion des Ressources Humaines de L'Université de cocody, précédé d'un Diplôme d'Etudes Spécialisées en Communication et Ressouces Humaines(DESCOM),non sans omettre une formation de Master d'administration et marketing suivi au Cours Pigier ainsi qu'un Brevet de Technicien Supérieur en Communication et actions publicitaires obtenu à AGITEL FORMATION.



Je compte 12 années d'expériences professionnelles à divers postes;j'ai occupé des postes d'assistante marketing,puis responsable d'exploitation, un bref passage comme chef de service au contrôle de gestion, par la suite responsable caisse et actuellement assistante au Service communication depuis 2004 à ce jour.



Par ailleurs mes différentes formations font de moi une collaboratrice polyvalente sans oublier que je parle et j'écris couramment l'anglais et le français.



Personnellement,je ne demande qu'à prouver mes capacités et mes potentialités; dame dynamique et disponible pour apprendre afin de s'améliorer je souhaiterais que ma candidature retienne votre attention.



Mes compétences :

Formation

gestion d'événements

Marketing

Médias

Organisation

Organisation et gestion d'évènements

Recrutement

Relations publiques