Gina DROST

Mon expérience dans le secteur de la création d'étalage dans différentes société,responsable des étalages pendant 4 années et après coach pour la réalisation des podiums et bustes chez Cassis, m'a permis d'ouvrir et de développer des atouts pour la réussite dans ce domaine.

Le travail de groupe ,la responsabilité de la création des silhouettes et le travail précis, toutes ces expériences ,mon enrichi fortement mes compétences dans la communication et le savoir-faire pour aboutir à l'essentiel



Mes compétences :

Vente

Communication

Management

Marketing