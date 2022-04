Gina Gsegner, 50 ans, Fondateur associé GICAM Conseil, de formation commerciale je dispose d’une expérience opérationnelle de 25 ans en Gestion de la Relation Client multi canal.J'aidébuté ma carrière en créant et dirigeant un service de prospection téléphonique chez Matra . J'ai ensuite occupé différents postes de Responsable Marketing direct (Rank Xerox), responsable de production et directrice de clientèle chez différents prestataires outsourceurs de relation client. Pendant 10 ans, j'ai ccupé la fonction de Directeur Général d’AXA Assistance services puis j'ai été Manager Buziness Unit chez Arvato & Armatis.

Depuis 5 ans j'assure le développement commercial des entreprises au travers de la relation client par le Conseil et j'ai crée Gicam conseil



Compétences clés :managériale, financière, maitrisant les processus et pratiques des CRC, les compétences opérationnelles en centre de contacts, évaluation de compétences des ressources humaines.



Mes compétences :

multi canal

conduite du changement

formation

Relation Client

benchmark

schéma directeur

organisation

ressources humaines