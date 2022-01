Ginette COSTE (GINETTE COSTE)

Mon activite professionnelle s 'illustre dans l accompagnement des plus vulnérables particulièrement après de la communauté des Sourds. Du bilan de compétences, de la formation jusqu'à l'emploi accompagné.

J' apporte ma contribution pour gommer les assignations pour rétablir autant que possible le pouvoir d 'agir et la liberté de ses choix pour ceux qui sont empêchés.

Je suis animée par les principe de droits fondamentaux , libertés, formation tout au long de la vie, participation sociale...

C'est mon histoire de vie et aujourd'hui mon activité professionnelle, le chemin est long mais je crois en l' intelligence collective.