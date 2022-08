Ginguene GINGUENE ADELINE

- Fondatrice de l'organisme de formation INM Solutions ( pour Interventions Non Médicamenteuses) : site internet https://inmsolutions.fr/

- Formation phare de "thérapie par la poupée" ou "médiation par la poupée", auprès de professionnels travaillant en EHPAD ou en service de gériatrie ...

- Diplômée Chef de service ( Caferuis) depuis 2018

- Art-thérapeute depuis 2009, à dominante chant/peinture/théâtre. spécialisée dans les approches socio-thérapeutiques à destination d'adultes âgés atteints de la maladie d'Alzheimer ou maladie neurodégénératives apparentées.

- Ancienne responsable PASA, Accueil de jour et coordinatrice des activités et de la vie sociale d'un EHPAD Spécialisé.

- Ancienne AMP

- Accompagnement des soignants dans leur savoir faire et savoir être, a adapter à chaque stade de la maladie. Transmettre des méthodes d'entrée en relation qui facilitent l'expression de la personne, sa mise en confiance.

- Accompagnement des personnes souffrantes, dans l'amélioration de leur qualité de vie à travers la valorisation de l'estime de soi.

- Maintenir l'expression, la communication malgré les troubles inhérents à la maladie. Mettre en exergue les potentiels, les connaissances des personnes en sachant répondre de manière adaptée aux troubles du comportements.