Salut à tous, je suis Giscard Destin PANDZOU, Directeur associé et fondateur de GDS Express.



GDS est un réseau constitué des équipes de compétences très diverses évoluant dans le Conseil, lEtude, les Services et la Formation.



Constitué essentiellement dexperts issus des différentes formations des finances, de lenvironnement, de linformatique, du génie civil, de lHydraulique et de lénergie, les équipes de GDS Express développent avec tous les acteurs du développement et les clients, un partenariat pérenne et stratégique basé sur la confiance, lefficacité, le savoir-faire et la satisfaction. GDS Express fondent la qualité de son travail essentiellement sur la compétence de son équipe ainsi que sur le professionnalisme de leur savoir-faire.



Notre expertise multi-compétences en matière de conseil aux entreprises, des études, des services et la formation va bien au-delà de la finance, l'élaboration des business plan, des EIES/NIES, des études darchitectures et des services, elle intègre une vision métier de nos clients, opérations, technologique et organisationnelle. Une évolution en phase avec les enjeux de transformation et de croissance de nos clients.



Ce personnel hautement qualifié réunis au sein dun même réseau vous offre les meilleures prestations en matière :



» De conseil en finance

» Détude de projet de création dentreprise

» Détude impact environnemental et social

» De plan de gestion environnemental

» De service en informatique

» Dénergie et dhydraulique

» De formation



Professionnalisme, rigueur et sérieux dans le travail mais aussi et surtout le respect des engagements contractuels (qualité, coûts et délais), GDS Express élabore sa stratégie en fonction de la demande du client en ayant en ligne de mire sa satisfaction en lui apportant certitude à laboutissement de sont projet.



Vos contacts seront les bienvenus pour me permettre d'augmenter mon expérience ou pour un partenariat.





Merci...