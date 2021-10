Gisèle RAGUÉNÈS

Je possède une double formation en Sciences Naturelles et Psychosociologie complétée par des études artistiques

Dans le cadre du Coaching j'interviens dans le domaine des Ressources Humaines, de la Communication et du Développement Personnel. Mes interventions sont destinées aux décideurs, aux cadres, ainsi qu'aux futurs managers

En missions confidentielles, j'accompagne des Dirigeants et Responsables sur le thème du développement personnel. Ils s'approprient cette démarche, grâce à des programmes spécifiques adaptés à leurs personnalité et objectifs

Les Relations et la Communication Interculturelles font partie des thèmes qui retiennent également mon intérêt, dans la mesure où les échanges internationaux vont dans le sens de l'histoire

L'accompagnement des Hommes dans leur volonté de progression et la mise en valeur de leurs potentiels, est une motivation forte dans l'acceptation des missions, pour lesquelles je suis pressentie

L'évolution de l'individu au niveau personnel et professionnel est l'une de mes priorités :étudier avec eux leurs possibilités, en respectant la culture de l'entreprise



La mise en confiance de mon interlocuteur et la facilitation de son aisance à définir ses aspirations et ses besoins, sont les conditions fondamentales pour mener notre travail conjoint.

Les programmes que j'élabore sont empreints de la Philosophie de la Démarche Qualité



Mes plannings se partagent entre Paris et la Basse Normandie



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication interne

Accompagnement

Formation

Coaching

Management