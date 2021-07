Giuseppe CARBONE

32 ans. Créatif, passionné, force de proposition et orienté ROI.

Je suis actuellement à la recherche d'un nouveau défi professionnel dans la région de Lyon.

N'hésitez pas à me contacter via mon site personnel : www.giuseppecarbone.fr



Certificats Google :

Certification Google Analytics Individual Qualification

Certification AdWords Publicité sur le Réseau de Recherche

Certification Publicité sur le Réseau Display avec AdWords

Certification Publicité vidéo avec AdWords



Mes compétences :

Communication

Web marketing

Digital marketing

Quantitative and qualitative analysis

Marketing strategy

Online advertising

Brand Management

Community management

B2B

Marketing