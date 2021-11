Etant actuellement en classe préparatoire (C.P.E.G) faisant suite a une brevet de technicien supérieur en Electrotechnique (B.T.S) et un baccalauréat professionnel ( bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés), j'aimerais poursuivre mes études dans un cycle ingénieur en spécialité génie électrique sous statue apprentie.



Je suis une de nature : très motivé, sérieux et organisé .