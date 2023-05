Gladys LANGE

Assistante bureautique, je me suis diversifiée dans l'entreprenariat en diversifiant mes activités dans le secteur de l'événementiel et art . Apporteur d'affaire en 2023, j'ai mis en place des offres de services en atelier CSE. Les valeurs environnementales et de bien être sont une priorité. Je recherche un secteur d'activité épanouissant , et riche en opportunités pour la suite de ma carrière professionnelle. Vente , restauration, tourisme.

J'ai travaillé dans le secteur de la logistique comme manutentionnaire et comme agent d'entretien et le métiers en tension sont aussi une cible pour moi . Je souhaite être formé car mon expérience dans la restauration et l'hôtellerie est basé sur des emploi saisonnier et bénévole