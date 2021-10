Gladys NKOMBO YENGO

Après un riche parcours de 19 ans dans la grande distribution (Picard Surgelés) , et depuis 15 ans en tant que Responsable de Magasin dans cette même enseigne, je suis actuellement en reconversion professionnelle.



En effet, forte de mon expérience en tant que manager, j'ai voulu approfondir le domaine des Ressources Humaines.

C'est pour cela que je me suis lancée dans l'aventure de la certification professionnelle, pour le poste de Assistante en Ressources Humaines.



Cette formation me permettra de développer des compétences si peu déployées dans mon poste actuel mais nécessaires dans mon futur poste.