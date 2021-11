Gloire TSHIBAKA (TSHIBAKA KATOMBA GLOIRE)

- Je suis Ingénieur réseau et telecom avec une experience dans le domaine informatique avec une solide connaissance des systèmes informatiques et réseaux.

- Autodiscipline et capacité à travailler en urgence sous pression tout en respectant les délais.

- Experience dans l'installation de antennes a réflecteur et Kit Vsat

- Toujours a l'ecoute de nouvelle tendance de la technologie

- Connaissance démontre dans le domaine de stockage de données et du cloud computing et mobile

- Motivation personnelle, esprit d'équipe secondé par de fortes compétences relationnelles et leadership,



Ne t'arrêtes jamais, pousse jusqu'à ce que tu atteigne le top, et si tu essaies, au moins tu aura donné tout ce que tu peux, ne te mens pas, et de cette manière tu ne peux jamais tomber.