Gloria LABROUILLERE

Gloria, 31 ans originaires du Sud-Ouest, passionnée dart et de créations ludiques, ce fut une réelle évidence de morienter vers un métier conjuguant créativité, conception et confection dune identité visuelle remarquable.



Simplicité et élégance sont les maîtres mots qui inspirent mes travaux et permettent un design épuré en adéquation avec les valeurs des entreprises qui me font confiance.



Matérialiser vos désirs est une priorité pour aider vos besoins et vos objectifs à prendre forme afin daffirmer votre image de marque auprès de vos prospects.





Mes compétences:



- Création de logo, de charte graphique et de cahier des charges( wireframe, benchmark, arborescence...)

- Élaboration de maquettes graphique

- Maîtrise de la suite Adobe Creative Cloud

- Connaissance HTML5 et CSS3

- Connaissance du CMS WordPress

- Réalisation de contenus animés, audiovisuels et interactifs

- Retouche photo. Réalisation de visuels

- Création des éléments graphiques et post réseaux sociaux en parfaite cohérence avec la charte graphique

- Création, modification et programmation des contenus d'un CMS

- Réalisation des CV graphiques

- Assurer une veille technique et concurrentielle

- Création des protypages

- Respect des datelings

- Élaboration des BAT

- Création dillustrations





Mes softkills:



Passionnée

Réactive

Polyvalente

Créative

Force de proposition

Rigoureuse

Organisée

Communicative

Bienveillante



10 personnes m'ont sollicité pour créer leur CV ou leurs identités visuels!



N'hésitez pas à me contacter en privé, je reste à votre disposition!