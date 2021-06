Gloria MODELPLAST (DAL MASO)

Je suis toujours en contact avec mes clients par construire des moules pour le thermoformage, le rotomoulage, le soufflage, linjection de polyuréthane et outillage divers dans les secteurs médical, de lautomobile, des camping-cars, du nautisme, des salles de bain, de lameublement et du design, des énergies alternatives. Avec laide dun personnel hautement qualifié et grâce à la compétence et à la fiabilité qui caractérisent depuis toujours notre entreprise, nous réalisons et développons nimporte quelle idée, avec lobjectif doptimiser le résultat final, en garantissant un excellent rapport qualité/prix.