Gnagalé NIAKATÉ (NIAKATE)

Madame, Monsieur,

Ressortant dun baccalauréat professionnelle gestion-administration, économie droit et layant obtenu avec une mention bien, je suis à la recherche dun emploi située dans ladministration. Je viens donc respectueusement solliciter votre haute bienveillance en vue de trouver un contrat CDD ou CDI pour tout emploi susceptible dêtre pourvu au sein de votre structure.

En effet ce baccalauréat préparé durant 3 ans ma permis dacquérir des connaissances au niveau du mailing, la relation clientèle, laffranchissement des courriers, les réceptions de courrier entrant et sortant mais aussi lutilisation des logiciels tel que Word, Excel. Ainsi les stages que jai pu faire mont permis davoir une certaine expérience dans ce domaine.

Je suis une personne dynamique, sérieuse, rigoureuse, polyvalente et japprends très vite et jarrive à madapter à toute situation telle que ce soit ainsi je serais prête à assumer l'ensemble des missions que vous pourriez me confier. Etant une personne très motivée, je parviendrai à mettre à profit mes compétences pour accomplir les diverses tâches que vous pourriez me confier.

Je tiens également à vous signaler que tout poste me conviendrait même si cela ne reviendrais pas au domaine de ladministration. Je suis disponible immédiatement. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir examiner avec bienveillance ma présente demande. Bien entendu je suis prêt à tout moment pour un entretien.

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire.

Dans l'attente dune réponse de votre part, je vous prie dagréer, Monsieur, Madame lexpression de mes salutations distinguées.