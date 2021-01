Gohsran CHUNG

En septembre 2005, j'ai créé une entreprise d'import-export des produits coréens du nom de Feelkorea International. Parmi les nombreux produits, j’ai débuté par commercialiser des rubans de décoration sous la marque Daenggi. Le site internet www.rubanpersonnalise.com montre mes produits principaux, les rubans personnalisés et d’autre textiles personnalisés. J’ai aussi élargi mon horizon dans le domaine de décoration, toujours à base de ruban, de Daenggi. J'adore créer moi-même des jolis objets (pour l'art de la table surtout...), appréciés par mes amis qui me classent comme créatrice ou décoratrice. J'aimerais avoir des contacts avec des agents commerciaux, des entreprises susceptibles d’utiliser ce genre de produits ou des grands distributeurs.



J'avais une autre activité principale (dans mes anciennes vies) : chercheur dans le domaine du traitement automatique de la langue naturelle (TALN). J'ai été, entre autre, vacataire (ATER) à l'unversité Marne-la-Vallée, avant de participer à un projet financé par The Korea Research Foundation. Mon domaine de recherche consiste à créer des dictionnaires électroniques en utilisant l’outil linguistique, INTEX/NooJ sous forme d'un ensemble de graphes à états finis.



Mes compétences :

COMMERCE

Conjugaison

Corée du Sud

Décoration

Emballage

Importation

Linguiste

Linguistique

Personnalisation

Traduction Français Coréen