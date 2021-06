Goker ARICA

GeoLook SAS, offers geo-location solutions via GPS/GPRS/Globalstar/VHF. Vehicle/Mobile Asset tracking, Fleet/Asset management are some of the standard solutions offered by GeoLook SAS. In partnership with Jersey Telecom JTM2M, GeoLook SAS offers M2M Open Roaming connectivity solutions, as well.



GeoLook SAS offre des solutions de géo-localisation via GPS/GPRS/Globalstar/VHF. Suivi de véhicules et des objets, gestion des biens et des flottes sont parmi des solutions standards offertes par GeoLook SAS. En partenariat avec Jersey Telecom JTM2M, GeoLook SAS offre des solutions de connectivité M2M Open Roaming Data aussi.



To find more about GeoLook SAS, please visit our company website at : www.geolook.eu



Pour plus de renseignement sur GeoLook SAS, visitez notre site web au : www.geolook.eu



My personal expertise areas are:



Mes compétences professionnels sont en:



Business Development

Geolocation

GPS/GPRS/Globalstar/VHF

M2M Solutions

Multinational- Multicultural Team Management ( $800M )

Strategic Sourcing

Cost reduction

Outsourcing

IT and Sourcing Tools & Systems

Quality Systems



Fluent in English, French, Italian and Turkish



Dual citizenship. French & Turkish. US Green Card.



Mes compétences :

Automotive

Building Relationship

Innovation

Business development