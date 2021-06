Compétences



• Piloter des projets en ingénierie et déploiement de réseaux télécommunications.

• Tenir compte des réalités commerciales et sens de la relation client.

• Analyser rapidement un dysfonctionnement et proposer des solutions.

• Rédiger des comptes rendus et mettre à jour les bases de données.

• Partager les connaissances (Capitalisation technique).